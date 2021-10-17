Житель Сахалина погиб под обломками крыши после урагана

В воскресенье житель города Александровск-Сахалинский погиб под обломками крыши, которую снесло ветром в результате прохождения циклона. Об этом сообщил источник в экстренных службах РИА Новости.

Сообщается, что информацию об обрушении кровли здания на людей проверяет прокуратура Сахалинской области.

По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в прокуратуре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о мощном циклоне на востоке страны, который станет причиной опасной погоды в ближайшие дни. Так, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах ожидается ураган и сильные осадки.