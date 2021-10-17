Назван продукт, который помогает восстановиться после интенсивных тренировок

После интенсивных тренировок следует съедать два киви в день, чтобы эффективно снижать негативное влияние окислительных процессов в мышцах, выяснили ученые из Японии.

В японском университете Кагава было проведено исследование при котором группе из 15 бегунов давали по два киви в день, а остальные 15 не употребляли этого фрукта. По итогу выяснилось, что у тех, кто употреблял киви - уменьшалось негативное воздействие высокоинтенсивных тренировок на организм, пишет арабское издание Sabq.

В киви находится высокий уровень антиоксидантов, которые защищают организм от окислительного процесса, что положительно влияет на здоровье.

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