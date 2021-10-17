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Назван продукт, который помогает восстановиться после интенсивных тренировок

Кира Карон
06:51 17.10.2021
Причиной этого называют высокий уровень антиоксидантов, защищающих организм от окислительного процесса, что положительно влияет на здоровье.
Назван продукт, который помогает восстановиться после интенсивных тренировок
© Фото: pexels.com
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После интенсивных тренировок следует съедать два киви в день, чтобы эффективно снижать негативное влияние окислительных процессов в мышцах, выяснили ученые из Японии.

В японском университете Кагава было проведено исследование при котором группе из 15 бегунов давали по два киви в день, а остальные 15 не употребляли этого фрукта. По итогу выяснилось, что у тех, кто употреблял киви - уменьшалось негативное воздействие высокоинтенсивных тренировок на организм, пишет арабское издание Sabq.

В киви находится высокий уровень антиоксидантов, которые защищают организм от окислительного процесса, что положительно влияет на здоровье.

Ранее врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала «Звезде» о том, как нужно мыть овощи и фрукты, чтобы не отравиться ими. По словам специалиста, нитраты - это самое опасное, с чем может столкнуться человек во время употребление подобной пищи.

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