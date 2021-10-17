Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кабо-Верде выдала США задержанного венесуэльского дипломата

Алена Миронова
06:38 17.10.2021
Алекс Сааб был включен в санкционный список США в июле 2019 года в качестве организатора «широкой коррупционной сети» в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Кабо-Верде выдала США задержанного венесуэльского дипломата
© Фото: Hans-Werner Rodrian httpimagebroker.com#search Globallookpress
Читайте нас на:

Власти Кабо-Верде выдали США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, задержанного по запросу Штатов в 2020 году. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

«Около 16:00 по местному времени Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды», - отмечается на сайте радиостанции.

Сааб был включен в санкционный список США в июле 2019 года в качестве организатора «широкой коррупционной сети» в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Через год Сааба по запросу Штатов задержали в Кабо-Верде. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов задержанного, тем самым поддержав его экстрадицию.

Защита со стороны задержанного настаивала на том, что выдача обладающего дипломатическим статусом Сааба в США - прямое нарушение Венской конвенции. Более того, между двумя государствами отсутствует двусторонний договор об экстрадиции.

В российском МИД происходящую ситуацию называли «вопиющей».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на угрозы Киева в адрес Натальи Поклонской. Она заявила, что назначение Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.