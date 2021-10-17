Кабо-Верде выдала США задержанного венесуэльского дипломата

Власти Кабо-Верде выдали США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, задержанного по запросу Штатов в 2020 году. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

«Около 16:00 по местному времени Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды», - отмечается на сайте радиостанции.

Сааб был включен в санкционный список США в июле 2019 года в качестве организатора «широкой коррупционной сети» в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Через год Сааба по запросу Штатов задержали в Кабо-Верде. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов задержанного, тем самым поддержав его экстрадицию.

Защита со стороны задержанного настаивала на том, что выдача обладающего дипломатическим статусом Сааба в США - прямое нарушение Венской конвенции. Более того, между двумя государствами отсутствует двусторонний договор об экстрадиции.

В российском МИД происходящую ситуацию называли «вопиющей».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на угрозы Киева в адрес Натальи Поклонской. Она заявила, что назначение Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине.