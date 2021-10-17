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Россиян предупредили об угрозе от нескольких вирусов этой осенью

Кира Тило
05:42 17.10.2021
Эксперт сообщила, что COVID-19 - не единственная вирусная угроза для россиян этой осенью.
Россиян предупредили об угрозе от нескольких вирусов этой осенью
© Фото: pexels.com
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Этой осенью помимо коронавирусной инфекции существуют и другие вирусные угрозы здоровью человека, сообщила врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова. По ее словам, россияне также болеют гриппом, парагриппом и несколькими типами коронавируса. Необходимо эти угрозы тоже учитывать, поскольку сочетание вирусов может привести к тяжелой форме болезни, отметила врач.

«Кроме коронавирусной инфекции, у нас сезон ОРВИ тоже есть, причем в этом году он серьезный. Очень много парагриппов выявляют в лабораториях. Также сейчас время сезонных коронавирусов, которых четыре типа всегда циркулировали, их тоже находят в достаточно больших количествах. Не обязательно у человека будет „чистый“ коронавирус (SARS-CoV-2, – прим. ред). Самое страшное, что может быть, – это сочетание коронавируса с другим типом вируса», - сказала Сафонова.

Врач рекомендует в случае появления первых признаков болезни проверяться не только на коронавирусную инфекцию. Она отметила, что существует ОРВИ-комплекс, в котором смотрят около пятнадцати видов респираторных вирусов.

«Есть возможность на этапе диагностики проверить все. В методических рекомендациях прописано, что для пациентов с пневмонией обязательно назначение ОРВИ-комплекса. Там смотрят порядка пятнадцати видов респираторных вирусов. Также проверяют на коронавирус с гриппом. Это принципиально важно для назначения противовирусной терапии, поскольку против гриппа и коронавируса применяют разные препараты», - цитирует Сафонову радио Sputnik.

Ранее стало известно о начале испытаний вакцины, защищающей от нескольких вирусов. Новая платформа вакцины потенциально сможет защитить привитого человека от нескольких штаммов одного заболевания или от нескольких вирусов одновременно. Исследованиями будут заниматься специалисты НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи. В настоящий момент ученые заняты тестированием препарата на обезьянах, сообщил глава Центра Александр Гинцбург.

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