В РФ испытывают вакцину, защищающую от нескольких вирусов

В России стартовали доклинические испытания новой вакцины, которая потенциально сможет защитить привитого человека от нескольких штаммов одного заболевания или от нескольких вирусов одновременно. Исследованиями будут заниматься специалисты НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи.

Как сообщил глава Центра Александр Гинцбург, в настоящий момент ученые заняты тестированием препарата на обезьянах. Он также объяснил ТАСС, что в контексте разработки подобной супервакцины возможен подход, при котором совмещаются анитигены для вирусов гриппа и для возбудителя COVID-19.

«Смысл этой технологии в том, что... можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов», - указал Гинцбург.

Ранее стало известно, что Центр Гамалеи официально подал документы для оформления постоянной регистрации «Спутника V». Сделано это было после окончания необходимых пострегистрационных исследований.