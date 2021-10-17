Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минтранс и МВД хотят внести изменения в ПДД для автобусов

Кира Тило
04:48 17.10.2021
Сообщается, что ведомства хотят ограничить максимальную скорость автобусов без ремней безопасности. Также уточняется перечень необходимых документов, которые должны быть у водителя.
Минтранс и МВД хотят внести изменения в ПДД для автобусов
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

Автобусам, у которых нет ремней безопасности, хотят ограничить скорость вне населенных пунктов 70 км/ч, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Соответствующие изменения подготовили МВД России и Минтранспорта РФ. В действующих с 1993 года ПДД указано, что вне населенных пунктов разрешается маломестным и междугородним автобусам движение со скоростью 90 км/ч.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: „автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров – не более 90 км/ч, другим автобусам – не более 70 км/ч“», - говорится в документе. 

Помимо этого, в пояснительной записке к проекту постановления уточняется перечень документов, которые должны быть у водителя при себе. Список дополнен картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования ТС.

Ранее Минтраспорта и МВД предложили внести изменения в ПДД для электросамокатов и средств индивидуального мобильности (СИМ). Максимальную скорость предлагается ограничить 25 км/ч, а масса СИМ должна быть до 35 килограмм.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.