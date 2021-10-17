Осужденный за убийство двадцатилетней давности миллионер госпитализирован с COVID-19

Американский мультимиллионер Роберт Дерст, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство более чем 20-летней давности, госпитализирован с COVID-19 и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката Дерста Дика де Грина.

«Ему было трудно дышать, и ему было трудно общаться. Он выглядел хуже, чем я когда-либо видел, и я очень беспокоился за него», - цитирует газета адвоката.

Суд Лос-Анджелеса 15 октября вынес приговор Дерсту за убийство близкой подруги более 20 лет назад. В содеянном мужчина признался случайно во время интервью. Как отмечается, после съемки он вышел в уборную, забыв о микрофоне. Дерст произнес фразу «Что я сделал? Конечно, убил их всех», которую впоследствии и использовали против него в суде.