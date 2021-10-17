День отца впервые отмечают в России

В воскресенье, 17 октября, на территории России впервые отметят День отца. Новый праздник был введен буквально несколько дней назад указом главы государства Владимира Путина в целях укрепления института семьи и роста важности отцовства в процессе воспитания.

День отца начиная с 2021 года будет проводиться каждый год в третье воскресенье октября. Идея об установлении данного праздника была вынесена на обсуждение Минтрудом России в июле текущего года. Автором инициативы стала бывшая уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Всероссийское признание праздника, согласно задумке, стало частью традиционной связки материнства, отцовства и детства, защита которых закреплена в Конституции Российской Федерации. Примечательно, что до официального установления Дня отца на федеральном уровне, по данным ТАСС, он уже отмечался в 28 регионах страны.