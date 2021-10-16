МВД показало фото подозреваемых по делу об отравлении 18 человек в Екатеринбурге

МВД опубликовало фото подозреваемых по делу смертельного отравления 18 человек в Екатеринбурге. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что специалисты судмедэкспертизы нашли в крови скончавшихся опасное вещество - метанол. По подозрению в продаже погибшим суррогата задержаны два человека. Также Горелых отметил, что в ближайшее время будет установлена роль каждого подозреваемого в случившемся.

«Задержанными оказались два предпринимателя, 1978 и 1967 годов рождения, зарегистрированных в одном из коллективных садов Верх-Исетского района областного центра. Сыщики доставили их для официального допроса в региональный Следственный комитет, где в ближайшее время и будет установлено, кто и какую конкретно роль играл в этой криминальной истории», - сказал Горелых.

Также он подчеркнул, что представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, а также точное число пострадавших от бутлегеров. Начальник регионального главка МВД генерал Александр Мешков взял работу полицейских на личный контроль.