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СМИ назвали основную версию гибели российских туристов в Албании

Елизавета Потейчук
19:40 17.10.2021
По данным СМИ, основной версией расследования о гибели туристов в Албании стало отравление хлором.
СМИ назвали основную версию гибели российских туристов в Албании
© Фото: Libor Sojka CTK Globallookpress
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СМИ сообщают, что причиной гибели российских туристов в отеле Албании может стать хлор, содержащийся в воде бассейна. Об этом в комментарии изданию «Albanian daily news» заявил сотрудник полиции.

«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», - сказал он, цитируя слова сотрудников отеля.

В публикации уточняется, что отравление хлором пока что является основной версией в расследовании дела. Собеседник портала предположил, что к гибели туристов привело то, что работник при чистке бассейна использовал большое количество средства.

Ранее в российском посольстве отреагировали на гибель россиян в Албании. Дипломаты находятся в контакте с албанскими правоохранителями и рассчитывают на тщательное расследование причин гибели туристов.

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