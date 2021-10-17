СМИ назвали основную версию гибели российских туристов в Албании

СМИ сообщают, что причиной гибели российских туристов в отеле Албании может стать хлор, содержащийся в воде бассейна. Об этом в комментарии изданию «Albanian daily news» заявил сотрудник полиции.

«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», - сказал он, цитируя слова сотрудников отеля.

В публикации уточняется, что отравление хлором пока что является основной версией в расследовании дела. Собеседник портала предположил, что к гибели туристов привело то, что работник при чистке бассейна использовал большое количество средства.

Ранее в российском посольстве отреагировали на гибель россиян в Албании. Дипломаты находятся в контакте с албанскими правоохранителями и рассчитывают на тщательное расследование причин гибели туристов.