Шлеменко победил Гусейнова на турнире EFC 42

На главном поединке турнира EFC 42 в Сочи российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал победу над соотечественником Артуром Гусейновым.

Бой продлился все три раунда (30:27, 30:26, 30:26) и завершился по единогласному решению судей, пишет RT. Таким образом, экс-чемпион Bellator в среднем весе одержал уже 61 победу в своей карьере при 13 поражениях. Кроме того, один поединок с его участием признан несостоявшимся.

Для Артура Гусейнова бой в Сочи стал третьим проигранным в MMA при девяти имеющихся у него победах.