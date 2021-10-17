СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей предположительно в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет. Региональные органы следственного управления возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Следователями СО ЗАТО г. Саров СУ СК России по Нижегородской области по факту гибели на пожаре трех малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По версии следствия. на улице Сенная рабочего поселка Вознесенское в частном жилом доме произошел пожар, в результате чего сотрудники экстренных служб эвакуировали женщину. Ее госпитализировали в больницу.

На данный момент следователи ведут осмотр места происшествия. Кроме того, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели и изымаются необходимые предметы. Ход расследования дела поставлено на контроль у руководителя следственного управления.

Ранее уголовное дело в Нижнем Новгороде возбудили по факту ДТП с участием грузовика и двух автобусов. Пять человек было госпитализировано в результате аварии.