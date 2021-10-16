После столкновения грузовика и автобусов в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Органы МВД по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и двух автобусов в Нижнем Новгороде. В сообщении регионального МВД также отмечается, что 23 человека обратились за медицинской помощью, пять из которых уже госпитализированы.

«По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), специализированным следственным отделом по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении министерства.

На данный момент на месте аварии работает следственно-оперативная группа. В ходе следственных мероприятий проводятся неотложные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин инцидента.

Предварительно установлено, что водитель грузовика при наличии знака «уступи дорогу» выехал с прилегающей территории и столкнулся с автобусом, который, в свою очередь, влетел в маршрутное такси. Среди пострадавших детей не обнаружено.