Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Российская команда по Dota 2 впервые вышла в гранд-финал турнира The International

Алексей Курильченко
15:22 17.10.2021
Призовой фонд киберспортивного турнира в этом году составил более 40 миллионов долларов.
Российская команда по Dota 2 впервые вышла в гранд-финал турнира The International
© Фото: Team Spirit, ВКонтакте
Читайте нас на:

Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые вышла в гранд-финал The International - чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2. Россияне обыграли европейскую команду Team Secret со счетом 2:1. В гранд-финале, который состоится сегодня, 17 октября, россияне сыграют против китайской команды PSG.LGD - одной из старейший команд страны.

«Мы в полном шоке. Просто играем в "Доту", как-то так получилось... Как сказал Илюха (Илья Мулярчук - прим. ред.): "Это пранк, который вышел из-под контроля". И вот мы здесь. Сейчас будем пытаться еще больше всех запранковать — всех наших хейтеров. Болельщиков — наоборот, удивить и выиграть этот финал», - рассказал игрок Team Spirit Мирослав Колпаков в видео для кулба.

Турнир The International это одно из самых популярных и престижных киберспортивных мероприятий. В этом году призовой фонд был суммирован с фондом прошлого года - в 2020 году турнир отменили из-за пандемии COVID-19. Таким образом сумма призового фонда составила более 40 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ планирует к концу 2022 года ввести в ряде российских высших учебных заведениях программы в области киберспорта. Кроме того будут вводится занятия по анализу данных, разработке компьютерных игр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:39 В стране и мире
Видео
Пострадавшая ассистентка из цирка в Орле рассказала о самочувствии после нападении медведя
13:59 В стране и мире
В посольстве РФ отреагировали на гибель четырех россиян в Албании
11:34 В стране и мире
Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу
10:05 ОПК
Видео
Запереть и десантировать: механизм кормовой сходни БДК «Петр Моргунов» показали на видео
09:29 В стране и мире
СМИ: гибель четырех туристов в Албании рассматривают как возможное убийство
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.