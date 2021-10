Спорт Российская команда по Dota 2 впервые вышла в гранд-финал турнира The International Алексей Курильченко Призовой фонд киберспортивного турнира в этом году составил более 40 миллионов долларов. © Фото: Team Spirit, ВКонтакте Читайте нас на: Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые вышла в гранд-финал The International - чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2. Россияне обыграли европейскую команду Team Secret со счетом 2:1. В гранд-финале, который состоится сегодня, 17 октября, россияне сыграют против китайской команды PSG.LGD - одной из старейший команд страны. «Мы в полном шоке. Просто играем в "Доту", как-то так получилось... Как сказал Илюха (Илья Мулярчук - прим. ред.): "Это пранк, который вышел из-под контроля". И вот мы здесь. Сейчас будем пытаться еще больше всех запранковать — всех наших хейтеров. Болельщиков — наоборот, удивить и выиграть этот финал», - рассказал игрок Team Spirit Мирослав Колпаков в видео для кулба. Турнир The International это одно из самых популярных и престижных киберспортивных мероприятий. В этом году призовой фонд был суммирован с фондом прошлого года - в 2020 году турнир отменили из-за пандемии COVID-19. Таким образом сумма призового фонда составила более 40 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что Кабмин РФ планирует к концу 2022 года ввести в ряде российских высших учебных заведениях программы в области киберспорта. Кроме того будут вводится занятия по анализу данных, разработке компьютерных игр. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика