Первый в истории космический киноэкипаж приземлился в Москве

В Москве на аэродроме Чкаловский успешно приземлился самолет с первой в мире киногруппой, побывавшей в космосе. Актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко, которые вместе с космонавтом Олегом Новицким сегодня вернулись на Землю, по традиции сев в степи Казахстана, куда прилетают всегда космонавты, к вечеру все втроем добрались до Москвы.

Прямо из аэропорта весь экипаж на автобусе прибыл в медицинский центр в Звездный городок на реабилитацию. Пересильд и Шипенко предстоит там провести около недели. Как передал корреспондент «Звезды», командир экипажа космонавт Олегу Новицкому будет оставаться под наблюдением врачей около месяца, так как он провел на орбите 160 дней.

Киногруппа находилась в космосе 12 суток. Российские киноспециалисты на МКС первыми в мире снимали фильм с рабочим названием «Вызов». В нем речь пойдет о девушке-враче, которой придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.