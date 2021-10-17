Спустя полтора года: иммунолог раскрыл новые особенности инкубационного периода COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе со «Звездой» рассказал об актуальной сущности инкубационного периода COVID-19, а также о его особенностях и изменениях за полтора года пандемии вируса. По его словам, длительность инкубационного периода напрямую зависит от количества микробов, попавшего в организм человека.

«Инкубационный период, в том числе и тяжесть заболевания, зависит, в первую очередь, от “заражающей дозы”, то есть сколько в организм попало вирусов. Это главный фактор», - рассказал Жемчугов.

Кроме того, иммунолог упомянул, что длительность инкубационного периода также зависит от стадии иммунитета и состояния здоровья человека. Если иммунитет укреплен, состояние здоровья хорошее, то человек столкнется с минимальными рисками заболевания коронавирусом или же переболеет бессимптомно.

Жемчугов также рассказал, что вирус постоянно мутирует. По словам врача, цель вируса, как правило, - размножиться и занять обширную территорию.

«Мутации происходят постоянно, это внутренний механизм изменчивости вируса, он может обмениваться с соседними «дельта»-вирусами нуклеиновой кислотой, соответственно, эти изменения подхватываются отбором в интересах вируса как популяции. А цель его - размножиться, как у всего живого, и занять новую территорию», - объяснил иммунолог.

Ранее Владислав Жемчугов рассказал о возможности лечения COVID-19 нанотелами из крови верблюдов. Американские ученые обнаружили новый класс наномолекул, которые существуют в крови верблюдов и родственных им видов животных.