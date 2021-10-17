Врач-иммунолог оценил возможность лечения COVID-19 нанотелами из крови верблюдов

Американские специалисты из Университета Рокфеллера обнаружили в крови верблюдов и родственных им видов животных новый класс очень маленьких антитело-подобных молекул. Как утверждают ученые, из-за их небольшого размера и простоты нанотела могут изготавливаться по довольно низкой цене, имеют высокую стабильность и низкую иммуногенность и высокую термодинамическую характеристику (аффинность), что делает их потенциальными кандидатами для лечения и диагностики коронавируса.

Как прокомментировал открытие американских ученых российский врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов - эти мелкие молекулы, которые в США якобы намерены получать из крови верблюдов, действительно известный класс в иммунной системе и сами по себе они являются продуктами деградации, например, иммуноглобулина или других стимулирующих факторов иммунной системы.

«Эти мелкие молекулы - они действительно губительны для многих вирусов, и если речь идет о них, то это действительно очень перспективное направление. Потому что вот мелкие молекулы - они действительно могут обладать очень большой проникающей способностью, в том числе в легкие и связываться точечно с какими-то объектами или рецепторами теми же на вирусы», - рассказал «Звезде» медицинский специалист.

Нанотела впервые были обнаружены в крови двугорбых верблюдов. Позднее выяснилось, что их производят и другие животные семейства верблюдовых: ламы, альпаки и одногорбые верблюды. Это небольшие участки антител, которые помогают организму справиться с патогенами.