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Мишустин поздравил российских школьников с триумфом на Международной математической олимпиаде

Елизавета Потейчук
19:57 17.10.2021
Премьер-министр РФ поздравил школьников с победой на Международной олимпиаде по математике, проходившей в Бухаресте.
Мишустин поздравил российских школьников с триумфом на Международной математической олимпиаде
© Фото: edu.gov.ru
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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил с победой российских школьников на Международной олимпиаде по математике. Олимпиада прошла в Бухаресте, учащиеся завоевали золотые и серебряные медали.

«Искренне рад поздравить вас с блестящим выступлением на 13-ой олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics и первым местом в общекомандном зачете. В Бухаресте вы показали отличный результат: успешно справились с индивидуальными заданиями, проявили оперативность, мастерство, по-настоящему творческий подход и превзошли серьезных соперников», - цитирует сообщение премьера РИА Новости.

Мишустин также подчеркнул, что победа школьников доказала факт первенства российской математической школы в мире. Кроме того, премьер отметил работу педагогов и наставников, которые активно помогали школьникам, чтобы те смогли одержать победу.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, как целый год преподавал школьникам информатику. Он рассказал, что его попросили о помощи, так как в небольшой школе не было учителя.

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