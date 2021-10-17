Мишустин поздравил российских школьников с триумфом на Международной математической олимпиаде

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил с победой российских школьников на Международной олимпиаде по математике. Олимпиада прошла в Бухаресте, учащиеся завоевали золотые и серебряные медали.

«Искренне рад поздравить вас с блестящим выступлением на 13-ой олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics и первым местом в общекомандном зачете. В Бухаресте вы показали отличный результат: успешно справились с индивидуальными заданиями, проявили оперативность, мастерство, по-настоящему творческий подход и превзошли серьезных соперников», - цитирует сообщение премьера РИА Новости.

Мишустин также подчеркнул, что победа школьников доказала факт первенства российской математической школы в мире. Кроме того, премьер отметил работу педагогов и наставников, которые активно помогали школьникам, чтобы те смогли одержать победу.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, как целый год преподавал школьникам информатику. Он рассказал, что его попросили о помощи, так как в небольшой школе не было учителя.