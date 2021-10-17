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В Тюмени задержан мужчина, преследовавший с ножом школьников

Алексей Курильченко
18:31 17.10.2021
Ранее судимый нетрезвый пенсионер по неизвестной причине преследовал детей, о нем полиции сообщили прохожие.
В Тюмени задержан мужчина, преследовавший с ножом школьников
© Фото: СК РФ
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Полицейские в Тюмени задержали мужчину, который преследовал двух школьников с ножом. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Как сообщили в городском УМВД, полицию вызвали прохожие.

«Сообщение в полицию поступило 13 октября около двух часов дня. На место немедленно прибыли сотрудники полиции, задержали подозрительного мужчину и доставили его в 6 отдел полиции. Доставленным оказался ранее судимый 69-летний пенсионер. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нож, который был при нем, изъят», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

СУ СК по Тюменской области организовали по данному факту проверку.

Ранее в Новосибирске военнослужащий обезвредил вооруженного ножом грабителя супермаркета. Сержант контрактной службы Эмиль Касымов удерживал преступника до прибытия полиции.

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