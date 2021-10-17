В стране и мире В Тюмени задержан мужчина, преследовавший с ножом школьников Алексей Курильченко Ранее судимый нетрезвый пенсионер по неизвестной причине преследовал детей, о нем полиции сообщили прохожие. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Полицейские в Тюмени задержали мужчину, который преследовал двух школьников с ножом. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Как сообщили в городском УМВД, полицию вызвали прохожие. «Сообщение в полицию поступило 13 октября около двух часов дня. На место немедленно прибыли сотрудники полиции, задержали подозрительного мужчину и доставили его в 6 отдел полиции. Доставленным оказался ранее судимый 69-летний пенсионер. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нож, который был при нем, изъят», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюмени. СУ СК по Тюменской области организовали по данному факту проверку. Ранее в Новосибирске военнослужащий обезвредил вооруженного ножом грабителя супермаркета. Сержант контрактной службы Эмиль Касымов удерживал преступника до прибытия полиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика