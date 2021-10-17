Дрессировщица назвала возможные причины нападения медведя на ассистентку в орловском цирке

Артист цирка дрессировщица Юлия Денисенко в беседе со «Звездой» рассказала о возможных причинах нападения медведя во время представления на ассистентку дрессировщика в орловском цирке. По опыту самой Денисенко, животные никак не реагировали на ее беременность при работе с ними.

«Я, допустим, работала до восьми месяцев. То есть на моих животных моя беременность никак не сказалась. Моя беременность вообще не мешала работе и животных не отвлекала, скажем так», - поделилась дрессировщица.

По мнению Денисенко, в инцидентах с нападениями животных виноват сам дрессировщик. Любое непривычное действие человека в сторону медведя, говорит артистка, может спровоцировать негативную реакцию животного.

«Мое личное мнение, что в каждом конкретном броске виноват дрессировщик. Какой-то жест, какое-то действие, непривычное для него. Если на меня бросался какой-то медведь, значит, я сделала что-то не так», - пояснила Денисенко.

Кроме того, Юлия Денисенко предположила, что дрессировщица, на которую напал медведь, возможно своевременно не дала животному поощрения. Еще в качестве варианта артистка все-таки назвала изменения в организме беременной дрессировщицы, которые могли спровоцировать агрессивное поведение медведя.

«Мне кажется, что она, допустим, опоздала дать ему поощрение. Ведь если животное что-то сделало, оно ждет какого-то поощрения: печенье или сахар, например. Возможен еще один вариант: может быть, у беременной дрессировщицы произошел скачок адреналина. И, возможно, она работала, но боялась. Животное это чувствует», - резюмировала Денисенко.

Ранее пострадавшая ассистентка из цирка в Орле рассказала о самочувствии после нападения медведя. Она заявила, что чувствует себя физически нормально.