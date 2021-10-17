Пострадавшая ассистентка из цирка в Орле рассказала о самочувствии после нападении медведя

Ассистентка дрессировщика, которую повалил на манеж медведь во время представления в цирке в Орле, рассказала «Звезде», что от нападения хищника она практически не пострадала.

Девушка, с которой решил так нестандартно пообщаться медведь, находится к тому же еще и на седьмом месяце беременности.

«Я сейчас просто хочу лечь дома и выдохнуть после этой беготни. Меня сегодня уже опрашивали следователи. Но я чувствую себя физически нормально. У меня всего буквально две царапины и незначительный ушиб мягких тканей. Я обратилась к врачу, он сказал, что с ребенком все в порядке, и беременность у меня протекает как обычно», - рассказала помощница дрессировщика.

С пострадавшей сегодня уже говорили участковый полицейский и представители СК РФ, чтобы уточнить ее самочувствие.

Во время циркового представления в Орле ассистентка дрессировщика работала как всегда, но когда подошла к медведю, который обычно ведет себя спокойно, хищник вдруг нападал на нее и повалил на землю.