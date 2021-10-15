Эксперт рассказала, при какой температуре необходима шапка

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, когда нельзя ходить без головного убора, если вы хотите сохранить красоту и здоровье волос.

Эксперт отметила, что даже если столбик термометра опускается ненамного ниже ноля, отсутствие шапки может привести к спазму сосудов головы, особенно в ветреную погоду.

Также врач предупредила, что если в приложении о погоде на улице появилось сообщение, что температура воздуха «ощущается» как минус семь градусов или ниже, то надевать шапку уже не просто желательно, а обязательно. Как отметила Кохас в интервью радио Sputnik, при такой погоде если отказываться от головного убора, то позже придется носить парик.

«Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов – это выпадение волос», - заключила эксперт.

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