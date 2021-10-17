В орловском цирке опровергли госпитализацию дрессировщицы после нападения медведя

Представитель орловского цирка, в котором во время выступления медведь напал на ассистентку дрессировщика, рассказал о состоянии девушки. В справочной уточнили, что девушка не госпитализирована, она продолжает свою работу с животными.

«Нападения не было, девочка не госпитализирована, девочка беременная, видимо, у медведя сработал инстинкт ревности, и он полез в кормушку ее. Легкая ссадина на руке, девочка находится в цирке, все хорошо», - рассказал представитель цирка в беседе со «Звездой».

Кроме того, представитель упомянул, что животное было в наморднике. Подтвердилась и беременность дрессировщицы. В справочной объяснили, что девушка выращивала медведя с его детства, поэтому несмотря на свое положение дрессировщица вышла на спектакль.

В справочной также уточнили, что в цирке начали обдумывать вопрос постановки ограждений во избежание подобных инцидентов. Однако представитель объяснил, что обычно медведей на выступлениях держат на поводке, в то время как ограждения нужны только для более крупных хищников.

«Медведи, как правило, работают всегда на поводке. Для более крупных хищников - львов, тигров - уже нужны ограждения. На медведях никогда ни в одной цирковой программе ограждения не использовались. Но мы уже задумываемся над этим моментом», - пояснили в справочной.

Видео нападения медведя на дрессировщицу ранее было опубликовано в Сеть. На кадрах видно, как животное повалило девушку на сцену прямо во время циркового выступления.