В стране и мире СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве британского депутата Кира Тило Местная пресса сообщает, что это 25-летний мужчина сомалийского происхождения. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Полиция Лондона назвала подозреваемого в убийстве депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Эймесса, сообщают местные СМИ. По данным прессы, это Али Харби Али - молодой человек 25 лет, сомалийского происхождения. Также сообщается, что ранее он не был известен службам безопасности. «Полиция назвала имя арестованного по подозрению в убийстве после ранения высокопоставленного депутата, это Али Харби Али. Считается, что 25-летний гражданин Великобритании с сомалийскими корнями ранее не был известен службам безопасности», - передает телеканал Sky News. Депутат Дэвид Эймесс, по данным полиции, умер 15 октября от множественных ножевых ранений. Ведомство назвало произошедшее «террористическим инцидентом». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика