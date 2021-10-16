В стране и мире В полиции Лондона назвали терактом убийство британского депутата Кира Тило Сообщается, что на британского депутата напали с ножом. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Убийство британского депутата Дэвида Эймесса является терактом, заявила полиция Лондона. Сообщается, что расследование ведет контртеррористическое командование службы столичной полиции. «Ранение со смертельным исходом было объявлено террористическим инцидентом. Ранее расследование выявило потенциальную мотивацию, связанную с исламистским экстремизмом», - говорится на сайте ведомства. Эймесс, по данным полиции, умер 15 октября от множественных ножевых ранений. Сообщается, что на месте был задержан 25-летний британец, подозреваемый в убийстве депутата. Также в полиции считают, что он действовал в одиночку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика