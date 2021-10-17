Экс-капитан ВВС США обвинил инопланетян в отключении ядерных ракет

Бывший капитан Военно-воздушных сил США Роберт Салас заявил, что в 1967 году стал свидетелем того, как НЛО обезвредил ядерные ракеты на засекреченной военной базе в штате Монтана. Отставной военный утверждает, что правительство засекретило эту информацию.

«Я отвечал за десять ядерных ракет в тот момент, как НЛО прилетело и нависло над нашей базой. Охранники видели его. Я находился под землей, на глубине 60 футов (около 20 метров - прим.ред.). Когда объект навис, мы утратили контроль над ракетами. Похоже, он послал на каждую ракету сигнал и отключил системы наведения», - рассказал Салас изданию The Sun.

После этого ракеты стали непригодны к запуску. Военным потребовались сутки, чтобы привести оружие в рабочее состояние - на ракетах не обнаружили никаких повреждений или следов вмешательства. Американец рассказал, что после этого правительство США заставило его подписать документ о неразглашении.

Отключение произошло в разгар Холодной войны между СССР и США, когда весь мир находился на грани ядерного уничтожения. Салас считает, что инопланетяне таким образом призывали человечество отказаться от конфликтов и оружия.

Ранее в рамках доклада американской разведки был озвучен тезис, что НЛО могут оказаться реальной угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов. Обращается внимание, что в 144 случаях имело место обнаружение НЛО, которые невозможно было должным образом объяснить.