Разведка США усмотрела угрозу безопасности страны в НЛО

НЛО могут оказаться реальной угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов и вызывать трудности в сфере безопасности полетов. Соответствующий тезис был выдвинут в рамках доклада американской разведки.

Опасения в данной области прежде всего связаны с загруженностью воздушного пространства, а также с тем, что объекты могут являться устройствами иностранных противников. Об этом пишет РИА Новости.

Каких-либо конкретных выводов относительно природы периодически регистрируемых неопознанных объектов разведка не делает. Тем не менее, обращается внимание, что в 144 случаях имело место обнаружение НЛО, которые невозможно было должным образом объяснить.