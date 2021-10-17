Российский посол заявил о готовности к запуску «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» готов к запуску. Ожидается лишь разрешение от Германии. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», - заявил посол.

Келин обратил внимание на то, что высказывания западных политиков о том, что Россия использует «Северный поток-2» как инструмент политического давления - чепуха.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «Северный поток-2» гарантом энергетической безопасности Европы. К счастью, отметила Захарова, несмотря на довольно сильное давление извне, в Германии это очень понимают.