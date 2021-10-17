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Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу

Алексей Курильченко
11:34 17.10.2021
Теперь один из родителей может временно запретить ребенку посещать территорию какой-либо страны или покидать территорию РФ вовсе.
Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress
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Сегодня, 17 октября, вступили в силу обновленные правила вывоза детей из России в другие страны. Отныне один из родителей имеет право запретить ребенку посещать какую-либо страну или покидать территории РФ вовсе на определенный срок.

Также в документе регламентируется порядок отзыва заявления о несогласии на выезд. На территории России для этого нужно обратиться в отдел полиции, за рубежом - в посольство или консульство.

Также новые правила сокращают сроки реагирования органов миграции, связанные с несанкционированным вывозом ребенка. Теперь заявление должно быть отработано за два, а не пять рабочих дней.

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