Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу

Сегодня, 17 октября, вступили в силу обновленные правила вывоза детей из России в другие страны. Отныне один из родителей имеет право запретить ребенку посещать какую-либо страну или покидать территории РФ вовсе на определенный срок.

Также в документе регламентируется порядок отзыва заявления о несогласии на выезд. На территории России для этого нужно обратиться в отдел полиции, за рубежом - в посольство или консульство.

Также новые правила сокращают сроки реагирования органов миграции, связанные с несанкционированным вывозом ребенка. Теперь заявление должно быть отработано за два, а не пять рабочих дней.