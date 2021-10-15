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Новые правила вывоза детей за границу вступят в силу в РФ с 17 октября

Алексей Курильченко
16:03 15.10.2021
Теперь один из родителей может запретить ребенку посещать определенную страну.
Новые правила вывоза детей за границу вступят в силу в РФ с 17 октября
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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С 17 октября в России начнут действовать новые правила, регулирующие вывоз детей за границу. В этот же день утрачивает силу предыдущая версия правил. Новая редакция устанавливает право одного из родителей ввести запрет ребенку посещать одну или несколько стран на определенный срок. Также родитель может ввести полный запрет на выезд ребенка за пределы России.

«Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств», - отметили в пресс-службе МВД РФ.

При этом если родитель является иностранцем и ввел запрет в отношении  ребенка, то он также не сможет вместе с ним посетить страну. Так, новые правила сокращают сроки реагирования органов миграции, связанные с несанкционированным вывозом ребенка. Теперь заявление должно быть отработано за два дня, а не пять рабочих дней.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рожденные за границей дети, один из родителей которых является гражданином России, должны получать российское гражданство автоматически. Такое решение могло бы облегчить жизнь россиянок, которые уезжают жить за границу вслед за мужем-иностранцем, - в случае развода женщина не могла забрать ребенка в Россию.

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