Прокуратура проверит обоснованность составления протокола на свидетельницу конфликта в метро Москвы

Прокуратура Московского метрополитена намерена провести проверку, касающуюся произошедшего ранее на станции «Текстильщики» конфликта. В рамках проверки будет рассмотрен вопрос об обоснованности составления административного протокола на женщину, находившуюся в вагоне метро в момент инцидента.

Соответствующая работа будет проведена по поручению прокуратуры Москвы. Об этом сообщили в аккаунте столичного государственного органа в Telegram. Согласно обнародованной информации, материалы по делу о мелком хулиганстве, в котором обвинили женщину, уже были изъяты для изучения в порядке надзора.

Ранее в вагоне метро в Москве произошла серьезная словесная перепалка между группой мужчин, предположительно случившаяся из-за девушки. Граждане были задержаны службой безопасности метро совместно с полицией до того, как агрессия могла бы перетечь в драку.