Врач-инфекционист оценил воздействие защитных функций плазмы переболевших от COVID

Врач- иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов ответил на вопрос «Звезде», помогает ли плазма переболевшим коронавирусной инфекцией, вылечить уже зараженных пациентов.

«Плазма действует дважды. При тяжелых интоксикациях там белки, которые предназначены для связывания различных Т-вирусов. Они могут действовать на многие инфекции и помогать. Белок - это очень полезный, питательный и энергетический фактор. Специфические антитела без сомнения помогают в лечении любой инфекции», - сказал врач.

Доктор медицинских наук добавил, что наличие антител не является стопроцентной гарантией и защитой от новой инфекции, поскольку основной иммунный ответ – это клеточный иммунитет, не связанный с антителами.

«Они не единственные в защите, большую роль имеют клеточный иммунитет. Многие другие факторы, а их тысячи. Что касается плазмы? Ее вводят, она помогает, но еще раз хочу сказать, что здесь важную роль, мне кажется, будет иметь фаза развития заболевания. Где-то она будет на ранней стадии, даже наличие интерферонов будет положительным образом влиять на развитие заболевания. Плазма может улучшать, но она не единственное средство», - заключил Жемчугов.

Ранее ученые установили, что вакцина от коронавируса может вырабатывать не только антитела, но и «клетки памяти». Если привившийся человек заразился, такие клетки начинают вырабатывать иммунный ответ.