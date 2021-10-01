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СМИ: неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Заполярья

Елизавета Потейчук
06:52 01.10.2021
Как сообщают СМИ, в двери здания правительства Заполярья неизвестный человек бросил бутылки с зажигательной смесью. Росгвардия осуществляет поиски нарушителя.
СМИ: неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Заполярья
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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По данным прессы, неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Заполярья. На данный момент сообщается, что человек разыскивается сотрудниками Росгвардии.

«В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны», - сообщили в ведомстве «Интерфаксу».

От огня пострадал вход одного из подъездов. Внутри располагаются кабинет губернатора и его заместителей, малый и большой залы заседаний. Как сообщает агентство, на крыльце остались осколки емкости из стекла, в воздухе ощущается резкий химический запах.

Ранее в здании офиса Зеленского неизвестный попытался поджечь себя. Полицейские потушили пламя огнетушителями.

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