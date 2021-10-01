СМИ: неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Заполярья

По данным прессы, неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Заполярья. На данный момент сообщается, что человек разыскивается сотрудниками Росгвардии.

«В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны», - сообщили в ведомстве «Интерфаксу».

От огня пострадал вход одного из подъездов. Внутри располагаются кабинет губернатора и его заместителей, малый и большой залы заседаний. Как сообщает агентство, на крыльце остались осколки емкости из стекла, в воздухе ощущается резкий химический запах.

Ранее в здании офиса Зеленского неизвестный попытался поджечь себя. Полицейские потушили пламя огнетушителями.