Неизвестный пытался поджечь себя в здании офиса Зеленского

В Киеве неизвестный мужчина пытался поджечь себя в здании офиса президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы муниципальной охраны.

«Акт самосожжения провалился. В здании офиса президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь себя», - написано в Facebook муниципальной охраны.

Также известно, что самосожжению помешали полицейские, которые потушили пламя огнетушителями. После этого мужчину отправили на разговор со следователями.