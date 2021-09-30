Неизвестный пытался поджечь себя в здании офиса Зеленского
Неизвестный мужчина пытался себя поджечь в здании офиса президента Украины.
© Фото: @munohorona, Facebook
В Киеве неизвестный мужчина пытался поджечь себя в здании офиса президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы муниципальной охраны.
«Акт самосожжения провалился. В здании офиса президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь себя», - написано в Facebook муниципальной охраны.
Также известно, что самосожжению помешали полицейские, которые потушили пламя огнетушителями. После этого мужчину отправили на разговор со следователями.