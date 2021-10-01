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Миротворцы РФ и благотворители подарили школе-интернату в Карабахе карусель и детскую площадку

Елизавета Потейчук
06:34 01.10.2021
Для детей, обучающихся в школе-интернате Нагорного Карабаха, военнослужащими российского миротворческого контингента и благотворителями построены карусель и детская площадка.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специалисты российского центра гуманитарного реагирования миротворческого контингента при посредничестве благотворителей провели очередную гуманитарную акцию по оказанию помощи университетам, детским садам и школам Нагорного Карабаха. Российские миротворцы построили карусель, спортивную и детскую площадки для воспитанников школы-интерната.

«Из Еревана в Степанакерт была доставлена детская площадка, приобретенная благотворительной организацией "Мерси". Доставка была осуществлена транспортными средствами миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе и сегодня прошла установка данной детской площадки в детском доме», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Огромное внимание продолжают уделять военнослужащие воспитанию и помощи детям Нагорного Карабаха. Миротворцы организовывают для детей уроки мира и безопасности, проводят исторические викторины, помогают образовательным учреждениям в доставке резервуаров питьевой воды и передают предметы, учебники и вещи первой необходимости от благотворительных фондов.

Школьные воспитатели и обучающиеся выразили благодарность специалистам центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента и представителям благотворительного фонда за предоставленную помощь. В общей сложности в городе Степанакерте в школе-интернате обучаются 18 воспитанников из социально-необеспеченных семей Нагорного Карабаха.

До этого российскими миротворцами во дворе школы-интерната был установлен батут, а также собран настольный футбол и передан виноград от сборщиков первого урожая. При этом военнослужащие поучаствовали в кулинарных конкурсах.

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