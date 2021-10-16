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Эксперт назвал инцидент с американским эсминцем «очередной демонстрацией США»

Анна Берестовая
02:58 16.10.2021
Специалист отметил, что США не признают за РФ суверенитет над заливом Петра Великого и показывают это.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: navy.mil
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Приближение к морской границе России и попытка ее пересечения со стороны американского эсминца Chafee является примером очередной демонстрации Соединенных Штатов Америки. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил доктор военных наук Константин Сивков.

«Они хотят показать всему миру и России, что они не признают за РФ суверенитет над заливом Петра Великого», - пояснил он.

Эксперт отметил, что подобными акциями США грубо нарушают международное право. Территориальная принадлежность залива Петра Великого к Российской Федерации, по словам Сивкова, неоспорима и в полном объеме принята всем миром.

«Характер маневрирования американского боевого корабля является нарушением Международных правил предупреждения судов в море. Наш корабль сближался с ним с правой стороны, он обязан был отвернуть», - добавил специалист.

Помимо прочего, согласно замечанию эксперта, эсминец ВМС США своими действиями нарушил договор 1972 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами о предотвращении инцидентов в открытом море.

«Это грубейшие нарушения во всех отношениях, которые могут быть чреваты серьезными последствиями», - обозначил Сивков.

Ранее стыло известно, что несколько дней находящийся в Японском море американский военный корабль Chafee приблизился к границе РФ и отказывался изменять взятый курс даже после предупреждения о недопустимости подобных перемещений. Вытеснить судно-нарушитель удалось большому противолодочному кораблю Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц».

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