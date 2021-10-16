В стране и мире В МВД рассказали подробности смертельного ДТП с автобусом в Дагестане Кира Тило Представитель ведомства сообщила, что по факту трагедии собран материал для принятия процессуального решения. © Видео: МВД по Республике Дагестан © Фото: МВД по Республике Дагестан Читайте нас на: В Дагестане на трассе «Астрахань-Махачкала» легковая машина столкнулась с автобусом, в результате чего четыре человека погибли. Руководитель пресс-службы МВД по РД Гаяна Гариева рассказала подробности произошедшего. «15 октября 2021 года произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации „LADA Priora“ выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения», - сказала Гариева. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика