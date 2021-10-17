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Диетолог объяснила опасность частого употребления креветок

Кира Тило
00:03 17.10.2021
По словам врача, эти морепродукты могут вызвать сильное отравление.
Диетолог объяснила опасность частого употребления креветок
© Фото: pexels.com
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Частое употребление креветок в пищу может привести к сильному отравлению, поскольку в них могут быть соли тяжелых металлов и большое содержание холестерина. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

«С одной стороны, креветки - полезный продукт. Там содержатся полезные жиры, много белка, астаксантин - мощный антиоксидант. Другое дело, что, во-первых, нам привозят креветки, которые преодолели большое расстояние. Нас могут подстерегать опасности, связанные с неправильной логистикой. Креветки в дороге могут размораживаться, повторно замораживаться. Здесь есть большая опасность отравления. А отравление морепродуктами бывает очень тяжелое. Далее, они содержат много холестерина. Нынешние креветки еще опасны тем, что накапливают соли тяжелых металлов и это очень большая проблема», - объяснила Соломатина.

Также она рассказала, что нельзя покупать креветки с черными или зелеными пятнами. Кроме этого, лучше брать морепродукты, на которых мало льда. 

«Ни в коем случае нельзя брать креветки с зеленоватым отливом, либо с темными пятнами. Нельзя брать те, которые взъерошенные, когда панцирь отходит от тельца. Это, как правило, старые. Если на них мало льда, они плотные, упругие, может быть бордовое пятно в области головы - это у них икра, и это нормально», - цитирует врача радио «Говорит Москва».

Кроме этого, диетолог рассказала о самых популярных, но опасных сочетаниях продуктов. Она советует не пить много кофе с молоком, а также не увлекаться овощным салатом из огурцов и помидоров.

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