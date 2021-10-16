Главком ВС Украины заявил, что «казацкая кровь» восстановит суверенитет страны

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил уверенность в том, что «казацкая и повстанческая кровь» помогут в «восстановлении суверенитета Украины». Выступление Залужного было приурочено ко Дню казачества Украины, а также 80-летию со дня создания Украинской повстанческой армии*, сотрудничавшей с нацистами.

«Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед - к Победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории», - приводит слова главкома Facebook-аккаунт Генштаба.

Кроме того, Залужный добавил, что высшее проявление патриотизма - это готовность убивать и умирать за свою родину.

Ранее ведущие украинского телеканала отказались говорить с грузинским политологом на русском языке. В ответ Гела Васадзе спросил: «Мне отвечать вам на грузинском?».

*Украинская повстанческая армия (УПА) - запрещенная на территории РФ организация.