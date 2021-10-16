В МВД рассказали подробности нападения в наркодиспансере в Якутии

Пресс-служба МВД по Якутии сообщила, что от ножевых ранений, нанесенных пациентом своим соседям в наркологическом диспансере, погиб один человек. Все раненые пациенты, включая нападавшего, госпитализированы.

«16 октября в 22 ч 10 мин на пульт дежурной части МУ МВД России "Якутское" поступило сообщение из наркологического диспансера г. Якутск о том, что 47-летний пациент нанес ножевые ранения другим пациентам больницы. На место происшествия направлен наряд ППС. Пострадавшие и он госпитализированы. В настоящее время один из пострадавших пациентов скончался», - говорится в сообщении регионального МВД, цитируемом РИА Новости.

Ранее гибель пациента и ранение пятерых в наркодиспансере подтвердили власти Якутии. В правительстве республики принесли соболезнования родным погибшего.