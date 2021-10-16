Власти Якутии подтвердили гибель пациента и ранение пятерых в наркодиспансере
В наркологическом диспансере Якутии пациент напал с ножом на соседей по палате, мужчина уже задержан.
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В пресс-службе главы Якутии и правительства республики подтвердили информацию о нападении с ножом на соседей по палате одного из пациентов наркодиспансера, в результате чего есть погибший и раненые.
«По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в республиканскую больницу № 2, им оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе.
Власти республики принесли соболезнования родным погибшего.
По предварительным данным, нападавший был сразу же задержан. На место происшествия выехали сотрудники регионального СК РФ.