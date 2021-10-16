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После убийства пациента в наркологической клинике Якутска возбуждено уголовное дело

Валентина Пескова
21:29 16.10.2021
В палате ГБУ «Якутский республиканский наркологический диспансер» мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения.
После убийства пациента в наркологической клинике Якутска возбуждено уголовное дело
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Следователи в Якутске возбудили уголовное дело по факту убийства пациента местной наркологической клиники. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ - убийство и часть 3 статья 30 - пункт "а" часть 2 статья 105 УК РФ - покушение на убийство двух и более лиц», - цитирует Дворецкую РИА Новости.

Как сообщили СК РФ, фигурантом уголовного дела является местный житель 1974 года рождения. По данным следствия, вечером 16 октября в палате ГБУ «Якутский республиканский наркологический диспансер» мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения, в котором он находился на лечении.

В результате один из мужчин скончался, четверо доставлены в медицинское учреждение с травмами. Им оказывается помощь.

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