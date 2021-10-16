Четверо детей получили ожоги, играя с противогазом в заброшенном здании под Астраханью

В Астраханской области четыре ребенка, играя с противогазом и деталями к нему в заброшенном здании, получили ожоги. Инцидент произошел в поселке Сизый Бугор Володарского района.

«По предварительной информации, трое мальчиков и девочка подобрали противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошел хлопок», - сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации губернатора Астраханской области.

По его словам, уже выписали на амбулаторное лечение после осмотра двоих детей, получивших ожоги кистей рук и голеней. Остальные госпитализированы с ожогами лиц, предплечий и голеней 1-2 степени и поражением 7 и 10% соответственно. Состояние пострадавших оценивают как средне-тяжелое.

Ранее 20 детей в Клину отравились после школьного завтрака. Школьники были госпитализированы - шестеро находятся на стационарном лечении.