В Клину 20 детей отравились в школе после завтрака

В подмосковном городе Клин в больницу поступило 20 обращений в связи с отравлением школьников. Инцидент произошел во время завтрака: через пару часов дети пожаловались на недомогание. Школьники были госпитализированы - шестеро находятся на стационарном лечении.

«По данным следствия, 15 октября 2021 года 20 детей обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления. В настоящее время всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, 6 детей находятся на стационарном лечении в медицинском учреждении», - сообщается на сайте СК РФ.

По неподтвержденной информации, повара школы, где произошло отравление, уволились. Их работы выполняли студенты колледжа.

По факту отравления городская прокуратура организовала проверку. Также проверку организовал Следственный комитет.

Ранее 24 школьника отравились в Махачкале после распылении перцового баллончика. 19 из них были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел утром 16 сентября.