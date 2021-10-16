«Спартак» сыграл вничью с «Динамо», уступая 0:2 по ходу матча

«Спартак» избежал поражения от столичного «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. В матче, проходившем на домашнем стадионе «красно-белых», за «Динамо» забивали Иван Ордец (19-я минута) и Константин Тюкавин (60-я минута).

В копилку хозяев забитые мячи принесли Георгий Джикия (89-я минута) и Самуэль Жиго (90+1). Матч закончился со счетом 2:2.

Напомним, в ходе московского дерби между футболистами произошла массовая потасовка. Драка случилась на фоне перепалки защитника «Спартака» Жиго и игрока «Динамо» Захаряна.