Футболисты «Спартака» и «Динамо» подрались на поле

Во время матча 11-го тура чемпионата России по футболу между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» произошла массовая потасовка игроков. Конфликт произошел в конце первого тайма встречи.

Драка началась после того, как защитник «красно-белых» Самуэль Жиго, сообщает РИА Новости, вступил в перепалку с соперником Арсеном Захаряном, который, в свою очередь, совершил фол на игроке «Спартака» Максимилиано Кофрие. В результате желтые карточки от рефери получили Захарян, Жиго, защитник «красно-белых» Георгий Джикия и нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев.

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