На футбольном матче в США произошла стрельба: есть пострадавшие
В результате стрельбы ранения получили четыре человека. О личности стрелка в настоящий момент ничего неизвестно.
© Видео: @Jeff_XOS, Twitter © Фото: @Jeff_XOS, Twitter
Во время футбольного матча средней школы на стадионе Ladd-Peebles в штате Алабама были произведены выстрелы. Об этом сообщает BNO News.
Как отмечается, в результате стрельбы ранения получили четыре человека. На кадрах с места происшествия видно, как игроки и зрители, услышав выстрелы, тут же разбежались в поиске укрытия.
К месту происшествия вызвали большое количество аварийных служб. О личности стрелка в настоящий момент ничего неизвестно. Все подробности произошедшего уточняются.