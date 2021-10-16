На футбольном матче в США произошла стрельба: есть пострадавшие

Во время футбольного матча средней школы на стадионе Ladd-Peebles в штате Алабама были произведены выстрелы. Об этом сообщает BNO News.

Как отмечается, в результате стрельбы ранения получили четыре человека. На кадрах с места происшествия видно, как игроки и зрители, услышав выстрелы, тут же разбежались в поиске укрытия.

К месту происшествия вызвали большое количество аварийных служб. О личности стрелка в настоящий момент ничего неизвестно. Все подробности произошедшего уточняются.