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Свыше десяти человек пострадали от столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде

Елизавета Потейчук
15:51 16.10.2021
По данным источника в экстренных службах, в ДТП с участием трех транспортных средств пострадали 12 человек.
Свыше десяти человек пострадали от столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Нижнем Новгороде на улице Мечникова произошла авария с участием двух автобусов и грузовика, в результате которой, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

«Столкнулись два автобуса, в которых находились 50 человек, и грузовик. Пострадали 12 человек, все направлены в больницу», - говорит источник.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие сотрудники регионального МЧС. Среди пострадавших детей не обнаружено.

«16.10.2021 в 14.22 поступило сообщение о ДТП по адресу: г.о.г. Н. Новгород, Московский район, ул. Мечникова, у д. 5. Произошло столкновение 3-х транспортных средств. В результате происшествия погибших нет, количество пострадавших уточняется, детей нет», - сообщается на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел пожар в доме культуры площадью свыше 500 квадратных метров. Как сообщает региональное МЧС, горению подверглись кровля и внутренние помещения здания.

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