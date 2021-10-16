Свыше десяти человек пострадали от столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Мечникова произошла авария с участием двух автобусов и грузовика, в результате которой, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

«Столкнулись два автобуса, в которых находились 50 человек, и грузовик. Пострадали 12 человек, все направлены в больницу», - говорит источник.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие сотрудники регионального МЧС. Среди пострадавших детей не обнаружено.

«16.10.2021 в 14.22 поступило сообщение о ДТП по адресу: г.о.г. Н. Новгород, Московский район, ул. Мечникова, у д. 5. Произошло столкновение 3-х транспортных средств. В результате происшествия погибших нет, количество пострадавших уточняется, детей нет», - сообщается на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел пожар в доме культуры площадью свыше 500 квадратных метров. Как сообщает региональное МЧС, горению подверглись кровля и внутренние помещения здания.