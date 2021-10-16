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Два человека задержаны по делу о массовом отравлении метанолом в Екатеринбурге

Валентина Пескова
19:58 16.10.2021
Прокуратура намерена проверить рынки Екатеринбурга и установить, сколько человек причастны к изготовлению контрафактного алкоголя.
Два человека задержаны по делу о массовом отравлении метанолом в Екатеринбурге
© Фото: pexels.com
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Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области совместно с УМВД по Екатеринбургу «по горячим следам» установили и задержали двоих подозреваемых в причастности к изготовлению и продаже поддельного алкоголя.

Ими оказались местные жители 1978 и 1967 годов рождения. Сейчас следователи проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной жидкости, содержащей метиловый спирт.

«Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от суррогата», - отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели 18 человек в Екатеринбурге от отравления поддельным алкоголем, который они приобрели на рынке. Сотрудники прокуратуры РФ намерены провести проверки на общественных торговых точках города.

«Прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции», - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области.

Выяснение точных обстоятельств трагедии также находится на контроле у руководства регионального главка МВД РФ.

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