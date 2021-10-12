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Глава Якутии ударил кулаком по столу, отчитывая премьера из-за проблем с кислородом для больниц

Алексей Курильченко
14:16 12.10.2021
Айсен Николаев заявил, что сохранение жизней людей является приоритетной задачей для правительства Якутии.
© Видео: telegram, YKT TOP © Фото: telegram, YKT TOP
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Глава Якутии Айсен Николаев отчитал премьера регионального правительства Андрея Тарасенко из-за проблем с поставками жидкого кислорода, который необходим для больных коронавирусом в больницах региона. Как сообщает РИА Новости, врачи просили построить в регионе кислородную станцию - сейчас жидкий кислород доставляется в Якутию на грузовиках. В порыве ярости Николаев даже ударил кулаком по столу.

«Так вы о чем думали? Неправильно было сделано? Сейчас там машина перевернется на трассе, что будет? Мы не можем себе этого позволить, понимаете? Жизнь людей - это приоритет, вы как-то поймите это для себя. Конечно, это дорогие решения, а что вы думали, дешево, что ли, будет? Зато это навечно», - заявил глава региона.

Отмечается, что строительство кислородной станции обойдется региону в 620 миллионов рублей.

Летом Министерство обороны РФ передало в регионы более 61,5 тонны жидкого кислорода для нужд профильных госпиталей. Обычно он используется в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа.

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